Радченко считает некритичным срыв трансфера Илича в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мыслями о сорвавшемся трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в стан красно-белых.

«Если бы Илич перешел в «Спартак», то их атакующие действия были бы более разнообразны, однозначно. Но ничего страшного не случилось, это не критично. Мы видели, что в последних матчах «Спартака» перед зимней паузой атакующие действия команды уже были на очень хорошем уровне. Все равно «Спартак» — это главный претендент в борьбе с «Зенитом» за чемпионство, если они продолжат играть так же, как перед зимним перерывом», — цитирует Радченко Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне Илич забил 1 гол в 12 матчах в серии А. Контракт хавбека с «Торино» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.