Боков о сериале «Мама, мы ЦСКА!»: «Пару раз я всплакнул»

Вратарь московского ЦСКА Данила Боков в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о сериале про армейский клуб под названием «Мама, мы ЦСКА!».

12 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показал сериала «Мама, мы ЦСКА!». Букмекерская компания FONBET выступила партнером документального фильма и мероприятия.

«Пару раз я всплакнул. Момент, где команда берет Кубок УЕФА, и момент с крайним чемпионством в 2016 году. Это сериал про эмоции, про историю клуба. Задача сериала — затронуть не только армейскую часть болельщиков, но и нейтральных зрителей, а то и фанатов других команд», — сказал Боков «СЭ».

ЦСКА набрал 31 очко по итогам 18 туров РПЛ. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).

Дарик Агаларов