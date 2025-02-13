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Юрченко считает, что Шунин может играть в РПЛ

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший вратарь российских клубов Давид Юрченко рассказал о шансах экс-голкипера московского «Динамо» Антона Шунина вернуться на профессиональный уровень.

«Конечно, в возрасте Шунина реально играть в РПЛ. Антон может спокойно выступать на самом высоком уровне, в том числе и возобновить карьеру в РПЛ. Его главный козырь — это опыт.

Подтянуть физические данные не так уж сложно, нужно просто потратить на это время. Он может выглядеть лучше своих молодых коллег благодаря опыту, не распыляясь во время игры и дозируя нагрузку по сезону», — сказал Юрченко Metaratings.ru.

Шунин выступал за «Динамо» с 2007 по 2024 год. За это время он провел 339 матчей в чемпионате страны, пропустив 371 мяч. Голкиперу исполнилось 38 лет в январе. Он является членом клуба имени Льва Яшина и сыграл более 100 матчей на ноль.

Источник: Metaratings.ru
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Антон Шунин
Давид Юрченко
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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Александр Соболев

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 7
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П
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Маркиньос

Спартак

 4
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