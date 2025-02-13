Юрченко считает, что Шунин может играть в РПЛ

Бывший вратарь российских клубов Давид Юрченко рассказал о шансах экс-голкипера московского «Динамо» Антона Шунина вернуться на профессиональный уровень.

«Конечно, в возрасте Шунина реально играть в РПЛ. Антон может спокойно выступать на самом высоком уровне, в том числе и возобновить карьеру в РПЛ. Его главный козырь — это опыт.

Подтянуть физические данные не так уж сложно, нужно просто потратить на это время. Он может выглядеть лучше своих молодых коллег благодаря опыту, не распыляясь во время игры и дозируя нагрузку по сезону», — сказал Юрченко Metaratings.ru.

Шунин выступал за «Динамо» с 2007 по 2024 год. За это время он провел 339 матчей в чемпионате страны, пропустив 371 мяч. Голкиперу исполнилось 38 лет в январе. Он является членом клуба имени Льва Яшина и сыграл более 100 матчей на ноль.