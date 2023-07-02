Мостовой — о возможном трансфере Бонгонда: «За десять миллионов евро можно вырастить десять россиян»
Мостовой оценил возможный трансфер Бонгонда в «Спартак» за 10 миллионов евро
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный трансфер полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда.
«Те, кто приобретают игрока, следили за ним. Мы его не видели. Другое дело — вопрос цены, — подчеркнул Мостовой. — Нам столько лет рассказывают про «все свое», а потом мы видим, что без иностранцев никто ничего выиграть не может. Конечно, может он придет и как начнет «клепать». Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются».
По информации Relevo, «Спартак» заплатит «Кадису» за 27-летнего конголезца до 10 миллионов евро с учетом бонусов.
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