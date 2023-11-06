Радченко: «Спартак» должен быть доволен ничьей в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на ничью в матче 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом» (1:1).

«Ничейный результат не на руку никому из двух команд. «Локомотив» и «Спартак» хотели победить в этом матче. Думаю, ничья никого не устроила. Но, если говорить откровенно, то, наверное, по тому, как складывался этот матч, «Спартак» должен быть ничьей доволен. Конкуренты же этих команд постоянно меняются, вся борьба еще впереди, но им ничья, конечно, на руку», — цитирует Радченко Legalbet.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.