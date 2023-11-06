Болельщики «Факела» живут в 145 городах и населенных пунктах России

Болельщики «Факела» живут в 145 городах и населенных пунктах России, сообщает пресс-служба команды.

Клуб в соцсетях провел опрос, в результате которого выяснилось, что фанаты воронежского клуба живут во Владивостоке и Норильске, Мурманске и Симферополе и других регионах. Также болельщики «Факела» есть в городах Белоруссии — Минске и Мозыре.

После 14 туро РПЛ команда занимает 9-е место, набрав 18 очков.