Болельщики «Факела» живут в 145 городах и населенных пунктах России
Болельщики «Факела» живут в 145 городах и населенных пунктах России, сообщает пресс-служба команды.
Клуб в соцсетях провел опрос, в результате которого выяснилось, что фанаты воронежского клуба живут во Владивостоке и Норильске, Мурманске и Симферополе и других регионах. Также болельщики «Факела» есть в городах Белоруссии — Минске и Мозыре.
После 14 туро РПЛ команда занимает 9-е место, набрав 18 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
6
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
7
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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