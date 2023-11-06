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Сегодня, 11:51

Чернов считает Дзюбу и Соболева лучшими нападающими России

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, кого считает лучшими российскими нападающими.

— Против кого сложнее играть — Соболева или Дзюбы?

— Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. А Тема первый раз, получается, забил. Оба — хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось. И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо, — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

— Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?

— Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.

— А Соболев?

— Тоже входит в тройку лучших. И еще Кордоба.

В текущем сезоне РПЛ Александр Соболев в 11 матчах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Артем Дзюба в 12 играх отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету Кордобы 7 голов и 3 ассиста в 14 встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-chernov-dzyuba-i-sobolev-luchshie-napadayushhie-rossii/
Александр Соболев
Артем Дзюба
Джон Кордоба
Никита Чернов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
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Джон Кордоба

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Спартак

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Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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