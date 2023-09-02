Радченко: «В матче между «Зенитом» и ЦСКА нас ждет интересная тренерская дуэль»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА.

«Матч «Зенита» и ЦСКА будет очень интересен, встретятся лучшая команда страны и одна из лучших. Будет интересно посмотреть, как Федотов построит свою игру. В последнее время петербуржцам непросто играть с армейцами, и этот матч не будет исключением. Не скажу, что «Зенит» будет фаворит в матче с ЦСКА. Но думаю, что сине-бело-голубые будут играть первым номером, а армейцы будет стараться играть на контратаках, они умеют хорошо это делать. Посмотрим, какие схемы выберут команды. Нас ждет интересная тренерская дуэль», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» с 13 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА расположился на 6-й позиции (10 очков).