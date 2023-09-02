Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян прокомментировал «СЭ» победу на «Рубином» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ. В этой встрече 22-летнего футболиста признали лучшим игроком.

— Всегда очень приятно получать эту награду. Но самое важное, что команда побеждает и зарабатывает очки, остальное уже не так важно. Но все равно какой-то плюс в этом есть. Главное всегда выжимать из себя максимум, чтобы команда побежала, а индивидуальные награды — не приоритет, — сказал Севикян «СЭ».

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).