«Пытаемся сделать «Спартак» лучше». Шюррле — о предстоящей игре с «Локомотивом»
15:44
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» опубликовал в своем Instagram сторис. Игра пройдет пройдет 27 октября на стадионе «РЖД Арена».
«Учимся и пытаемся сделать «Спартак» лучше, — подписал фото Шюррле.
«Спартак» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 29 баллов и первая строчка.
October 25, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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