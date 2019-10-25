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«Пытаемся сделать «Спартак» лучше». Шюррле — о предстоящей игре с «Локомотивом»

15:44
25 октября. Андре Шюррле обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Локомотивом». Фото instagram.com
25 октября. Андре Шюррле обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с «Локомотивом». Фото instagram.com
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» опубликовал в своем Instagram сторис. Игра пройдет пройдет 27 октября на стадионе «РЖД Арена».

«Учимся и пытаемся сделать «Спартак» лучше, — подписал фото Шюррле.

«Спартак» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 29 баллов и первая строчка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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