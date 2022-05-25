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Губерниев назвал быдлом футболиста «Химок» Григалаву за мат в адрес болбоя

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поведение защитника «Химок» Гиа Григалавы в стыковом матче за место в РПЛ против «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Мне стыдно за Григалаву. За это должно последовать дисциплинарное наказание. Григалава повел себя как быдло. Мне стыдно, что человек играет за команду города, в котором я живу. Лантратов оттолкнул мальчика, он мог получить травму. Оба футболиста должны быть строжайше наказаны», — сказал Губерниев «СЭ».

Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил болбоя, который, по его мнению, тянул время, удерживая мяч в руках.

Ответный стыковой матч между командами пройдет 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки».

Гиа Григалава
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
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 1 : 1
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 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
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