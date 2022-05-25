Губерниев назвал быдлом футболиста «Химок» Григалаву за мат в адрес болбоя

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поведение защитника «Химок» Гиа Григалавы в стыковом матче за место в РПЛ против «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Мне стыдно за Григалаву. За это должно последовать дисциплинарное наказание. Григалава повел себя как быдло. Мне стыдно, что человек играет за команду города, в котором я живу. Лантратов оттолкнул мальчика, он мог получить травму. Оба футболиста должны быть строжайше наказаны», — сказал Губерниев «СЭ».

Григалава не сдержал эмоций во время матча и обматерил болбоя, который, по его мнению, тянул время, удерживая мяч в руках.

Ответный стыковой матч между командами пройдет 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки».