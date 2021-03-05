Промес заявил, что считает возможным чемпионство «Спартака» в этом сезоне
Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что намерен помочь команде бороться за чемпионский титул в России.
«Спартак» отметит столетие в следующем году? это дополнительная мотивация взять новый трофей. Главное — верить. Нынешний сезон тоже продолжается. Я остаюсь позитивным. У нас впереди десять матчей и есть шансы забраться на самое высокое место. В том числе на первое. Это ведь возможно! Но для начала я очень хочу, чтобы в воскресенье мы добились положительного результата", — приводит пресс-служба красно-белых слова Промеса.
Форвард отметил серьезность своих чемпионских амбиций.
«Для чего я вернулся? Снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил все повторить, но так не бывает». А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий», — добавил Промес.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками после 20 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.
Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Московский клуб купил 29-летнего голландца у «Аякса». Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-05-kvinsi_promes_serdtse_podskazalo_chto_nuzhno_vernutsya_v_spartak/
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