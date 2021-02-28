Промес: «Возможно, стоит собраться, поговорить, в какую схему лучше играть»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес после завершения матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2) высказал мнение, по какой схеме лучше играть команде.
— Я достаточно недавно вернулся, не могу сказать, какая была схема до этого. Тем не менее, достаточно неплохо смотрелась схема с четырьмя защитниками, но после удаления Зобнина мы вышли в три центральных защитника, — заявил Промес. — Было видно, что ребятам комфортно играть по этой схеме, мы неплохо атаковали, были хорошие моменты. Возможно, стоит собраться, поговорить между собой, в какую схему лучше играть. Независимо от игровой схемы, ДНК «Спартака» состоит в том, чтобы играть, контролировать, забивать голы, чего нам на данный момент не хватает. Нужно это исправлять, работать. Без забитых голов не будет побед. Нужно начинать забивать и не пропускать.
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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