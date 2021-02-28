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Промес: «Возможно, стоит собраться, поговорить, в какую схему лучше играть»

17:47
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес после завершения матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2) высказал мнение, по какой схеме лучше играть команде.

— Я достаточно недавно вернулся, не могу сказать, какая была схема до этого. Тем не менее, достаточно неплохо смотрелась схема с четырьмя защитниками, но после удаления Зобнина мы вышли в три центральных защитника, — заявил Промес. — Было видно, что ребятам комфортно играть по этой схеме, мы неплохо атаковали, были хорошие моменты. Возможно, стоит собраться, поговорить между собой, в какую схему лучше играть. Независимо от игровой схемы, ДНК «Спартака» состоит в том, чтобы играть, контролировать, забивать голы, чего нам на данный момент не хватает. Нужно это исправлять, работать. Без забитых голов не будет побед. Нужно начинать забивать и не пропускать.

(Артем Калинин)

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