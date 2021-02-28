Александр Соболев: «Нужно забить, и «Спартак» прорвет»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2) подвел итоги встречи.

— Команда не забивает 4 матча подряд. В чем проблема?

— Бывает такое. Не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что те два матча я не играл. Нужно забить, и нас прорвет.

— Было два поражения в конце календарного года и сейчас в кубке и чемпионате. Это продолжение той неудачной серии или «Спартак» вышел из паузы другой командой?

— Мы поменяли схему на сборах, поэтому я уверен, что это не продолжение той серии. Все сваливается на посторонние моменты: пенальти с «Динамо», а сегодня удаление. С «Динамо» до пенальти и сегодня до удаления мы играли неплохо. Есть в чем прибавлять, будем работать.

(Артем Калинин)