Федун оценил победу «Спартака» над «Оренбургом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Хорошая победа, вот и все», — сказал Федун.

Игра с оренбуржцами стала для «Спартака» первой домашней в сезоне-2022/23.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против «Урала». Матч состоится 6 августа, начало — в 15.00 (мск).