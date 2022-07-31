Промес стал девятым футболистом, которому удалось забить 70 голов в чемпионате России за одну команду

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

Промес — девятый футболист, которому удалось забить 70 голов в чемпионате за одну команду. На восьмой десяток в разное время заходили по два игрока «Ротора» (Веретенников и Есипов), «Зенита» (Кержаков и Дзюба) и «Локомотива» (Лоськов и Сычев), а также по одному представителю «Спартака» (Титов) и ЦСКА (Вагнер Лав).

Футболисты, забившие 70 голов в чемпионате России за одну команду