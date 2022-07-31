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Сегодня, 19:38

Промес стал девятым футболистом, которому удалось забить 70 голов в чемпионате России за одну команду

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

Промес — девятый футболист, которому удалось забить 70 голов в чемпионате за одну команду. На восьмой десяток в разное время заходили по два игрока «Ротора» (Веретенников и Есипов), «Зенита» (Кержаков и Дзюба) и «Локомотива» (Лоськов и Сычев), а также по одному представителю «Спартака» (Титов) и ЦСКА (Вагнер Лав).

Футболисты, забившие 70 голов в чемпионате России за одну команду

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор

247

141

Александр Кержаков

Зенит

289

120

Дмитрий Лоськов

Локомотив

322

99

Егор Титов

Спартак

324

86

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Артем Дзюба

Зенит

181

85

Валерий Есипов

Ротор

349

84

Дмитрий Сычев

Локомотив

224

72

Квинси Промес

Спартак

151

71

Квинси Промес
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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