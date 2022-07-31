Защитник «Спартака» Маслов принял участие в официальном матче впервые с мая 2021 года

Защитник «Спартака» Павел Маслов принял участие в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

22-летний россиянин вышел на замену на 88-й минуте вместо Наиля Умярова.

Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда он получил травму в матче 29-го тура РПЛ-2020/21 против «Химок» (2:1).