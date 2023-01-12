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Сегодня, 10:58

Промес приехал на медосмотр «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал на медицинский осмотр команды в манеж в Сокольниках.

Как сообщал «СЭ», нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ.

Также ранее сообщалось, что нидерландец может пропустить вторую часть сборов, которая будет проходить в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. Третья часть сборов «Спартака» пройдет в Белеке (Турция) с 14 по 20 февраля.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.

Квинси Промес
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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