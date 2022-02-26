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«Возможно, это самые важные игры». Промес — о противостоянии с ЦСКА

Промес поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА
Евгений Козинов
Корреспондент
Квинси Промес.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает положительным моментом, что в первом матче после возобновления сезона красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться к субботе. Матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.

Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби. К тому же в первой части сезона у нас не все получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц", — приводит пресс-служба клуба слова Промеса.

Матч пройдет в субботу, 26 февраля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eysautfZxSU

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Спартак
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Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
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3
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5
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6
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7
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