Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает положительным моментом, что в первом матче после возобновления сезона красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Всегда здорово вернуться в знакомые условия, вновь привыкнуть к погоде и уже дома оптимально подготовиться к субботе. Матчи с ЦСКА — всегда большой вызов. Возможно, это самые важные игры. Не только для меня, но и для фанатов, для истории клуба.

Мне кажется, даже хорошо, что мы начинаем с такого соперника. Это придаст правильные эмоции. Понимаем всю важность победы в предстоящем дерби. К тому же в первой части сезона у нас не все получалось. Мы должны доказать, что готовы исправить положение. Надеюсь, болельщики нас поддержат, а мы покажем, над чем работали прошедший месяц", — приводит пресс-служба клуба слова Промеса.

Матч пройдет в субботу, 26 февраля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.