«Мне пришлось реально выложиться». Языджи рассказал о самой сложной тренировке в жизни

Новичок ЦСКА Юссуф Языджи признался, что в российской команде у него была одна из самых сложных тренировок за карьеру. 19 января российский клуб объявил о переходе турка на правах аренды из «Лилля».

«Я раньше бывал на сборах посреди сезона, где-то 7-8 раз. Но когда я только приехал сюда, одна из тренировок длилась больше двух часов. Я думаю, она была около 2-х часов 20 минут. Я даже спросил у себя: «Интересно, когда эта тренировка закончится?». Она была одновременно и долгой, и очень интенсивной. Мне пришлось реально выложиться.

Вы знаете, в командах, в которых я играл, никогда не был на тренировке, которая длилась бы 2 часа 20 минут. Этого не было на сборах ни в начале сезона, ни в середине. Когда мы закончили, сказал тренеру, что мне показалось, будто он объединил две тренировки, и это была уже вторая. Я спросил его: «Сколько прошло времени?». И он ответил: «Примерно 2 часа 20 минут», — цитирует пресс-служба клуба Языджи.