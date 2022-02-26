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Сегодня, 08:00

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о разрыве контракта с Ракицким

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Ярослав Ракицкий.
Фото Instagram

В пятницу в интернете получила распространение информация о том, что «Зенит» якобы расторгнул договор с 32-летним украинским защитником Ярославом Ракицким. Эти данные не соответствуют действительности.

— Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями, — сообщили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.

Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал 6 результативных передач. Действующий контракт 32-летнего украинца заканчивается после сезона-2021/2022.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
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Зенит
Рубин

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Ф1 (-1.5)

19%

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П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

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Ярослав Ракицкий
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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 - : -
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Артем Дзюба

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П
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Краснодар

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Зенит

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