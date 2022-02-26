Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о разрыве контракта с Ракицким

В пятницу в интернете получила распространение информация о том, что «Зенит» якобы расторгнул договор с 32-летним украинским защитником Ярославом Ракицким. Эти данные не соответствуют действительности.

— Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями, — сообщили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.