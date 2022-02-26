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Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о разрыве контракта с Ракицким
В пятницу в интернете получила распространение информация о том, что «Зенит» якобы расторгнул договор с 32-летним украинским защитником Ярославом Ракицким. Эти данные не соответствуют действительности.
— Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями, — сообщили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.
Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал 6 результативных передач. Действующий контракт 32-летнего украинца заканчивается после сезона-2021/2022.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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