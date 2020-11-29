РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Прохин прокомментировал результат матча с «Арсеналом»

12:44
Теги:

Молодой защитник «Зенита» Данила Прохина поделился впечатлениями после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:0).

— Сложный матч. Мы с Димой Чистяковым первый раз играли вместе в официальной встрече — до этого только на тренировках, -приводит слова Прохина сайт «Зенита». — Главную задачу для себя выполнили — не пропустили, но то, что не забили все вместе, — это плохо.

Что касается момента игры рукой на 20-й минуте, то не волновался, был спокоен. Понимал, что никакого пенальти не было.

Перед игрой договорились с Димой страховать друг друга, подсказывать. Что касается лично меня, то волнение было, но не таким, как в первый раз. Стараюсь держать себя в руках.

Если подводить итоги матча, то пару моментов у наших ворот можно было бы предотвратить. Получилось бы — тогда его смогли бы занести в актив. А так — не совсем.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-11-29-tsentr-oborony-chistyakov-prokhin-vospitanniki-sine-belo-golubykh-ob-igre-v-tule.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир