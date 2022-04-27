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Сегодня, 17:07

Представитель Набабкина заявил, что футболист готов играть еще минимум 2-3 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Представитель защитника ЦСКА Кирилла Набабкина рассказал, как долго футболист сможет играть.

Ранее Sport24 сообщил, что клуб может продлить контракт с 35-летним футболистом.

«По поводу продления контракта надо обращаться в ЦСКА, ничего не могу сказать. Что касается Кирилла, он готов играть еще минимум 2-3 года, со здоровьем у него, слава богу, все нормально. Правда, сейчас у него небольшое повреждение, которое помешало ему сыграть в последних матчах», — приводит слова представителя Набабкина «РБ Спорт»

Футболист выступает в московском клубе с лета 2010 года. Его действующий контракт истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне РПЛ Набабкин сыграл за ЦСКА 14 матчей и не отметился результативными действиями.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-nababkina-kirill-gotov-igrat-eshhe-minimum-2-3-goda/
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