Сенников назвал преимущество «Локомотива» в предстоящем матче с «Зенитом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

В случае победы «Зенит» может досрочно оформить чемпионство, если «Динамо» уступит «Уралу».

«Не думаю, что будет повторение прошлогоднего разгрома. Понятно, что «Зенит» сейчас в шаге от чемпионства и в каждом матче будет играть только на победу, тем более дома. Чтобы такой же чемпионский матч состоялся, надо, чтобы «Динамо» проиграло свой матч. Сейчас «Зенит» понятно во что играет: и по исполнителям, и в целом как команда.

«Локомотив»? На самом деле не очень понятно. В клубе многое меняется, пришли новые футболисты. Но тем не менее «Локомотив» непредсказуем. Это их главное преимущество сейчас. Преимущество будет у «Зенита» — это 100 процентов, но разгром не повторится. «Локомотив» играет бесшабашно? Тут бесшабашности нет, просто ребята раскованно играют. Первое-второе место не занять, слишком низко в таблице не упасть. Конечно, очень много пропущенных голов. Сейчас вернулся Гильерме, может, с его возвращением ситуация с пропущенными изменится», — приводит «Спорт день за днем» слова Сенникова.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 апреля, начало — в 19.30 (мск).