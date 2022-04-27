Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:34

Сенников назвал преимущество «Локомотива» в предстоящем матче с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

В случае победы «Зенит» может досрочно оформить чемпионство, если «Динамо» уступит «Уралу».

«Не думаю, что будет повторение прошлогоднего разгрома. Понятно, что «Зенит» сейчас в шаге от чемпионства и в каждом матче будет играть только на победу, тем более дома. Чтобы такой же чемпионский матч состоялся, надо, чтобы «Динамо» проиграло свой матч. Сейчас «Зенит» понятно во что играет: и по исполнителям, и в целом как команда.
«Локомотив»? На самом деле не очень понятно. В клубе многое меняется, пришли новые футболисты. Но тем не менее «Локомотив» непредсказуем. Это их главное преимущество сейчас. Преимущество будет у «Зенита» — это 100 процентов, но разгром не повторится. «Локомотив» играет бесшабашно? Тут бесшабашности нет, просто ребята раскованно играют. Первое-второе место не занять, слишком низко в таблице не упасть. Конечно, очень много пропущенных голов. Сейчас вернулся Гильерме, может, с его возвращением ситуация с пропущенными изменится», — приводит «Спорт день за днем» слова Сенникова.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-nazval-preimushchestvo-lokomotiva-v-matche-zenitom-
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Москалев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»
Агент Николсона: «Шамар уйдет из «Спартака» до истечения контракта только в случае, если футбол в России перестанет существовать»
Кирилл Набабкин может продлить контракт с ЦСКА
Кварацхелия переходит в «Наполи» — заработает ли «Рубин»? Что окружает самый загадочный трансфер весны
В «Крыльях» прокомментировали решения ЭСК по ошибкам судейской бригады Матюнина
«Спартак» в трех очках от стыков — реален ли вылет в ФНЛ? Все расклады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелу Перейра запретил детекторы лжи. При нем они не использовались в российском судействе

Карпин — о завершении карьеры Джано: «Очень жаль, что талант не смог раскрыться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости