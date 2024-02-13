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Сегодня, 08:15

Президент «Урала» рассказал, почему Юшин ушел из команды

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виктор Гончаренко и Александр Юшин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что клуб находится в поиске нападающего.

— «Урал» пока не слишком активен на трансферном рынке.

— Мы, как и все, ищем нападающего. Одного приобрели. Если удастся подписать еще одного форварда, тогда, наверное, будем удовлетворены положением дел. Посмотрим. Если найдем футболиста, который сильнее наших, предпримем попытку. А брать только для количества — это не про «Урал». В принципе за последние полтора года мы подписали 10-12 новичков. Это уже целая команда.

— «Урал» подписал двух белорусов: Бочарова и Концевого. В нынешних условиях белорусский рынок — золотая жила для РПЛ или в данном случае в первую очередь нужно учитывать фигуру главного тренера вашей команды?

— Конечно, Виктор Михайлович знает возможности этих ребят. Но при принятии решения мы взвешивали все факторы. Пока оба игрока производят очень приятное впечатление на сборах.

— В то же время команду покинул Юшин. В прошлом сезоне он сверкнул, даже получил вызов в сборную России. А в этом не забил ни одного мяча в РПЛ. В чем причина?

— Так получилось. В футболе бывают как взлеты, так и падения. Саша — очень хороший человек. Видимо, сейчас ему нужно было уже сменить обстановку, чтобы немного встряхнуться. Мы ему благодарны за то время, что он провел у нас.

— В итоге Юшин ушел в «Родину» в статусе свободного агента. Не обидно, что ничего не заработали на его трансфере?

— Ну а что поделать? У него оставалось полгода контракта. Мы пошли ему навстречу. Зачем нам держать его в команде, если мы на эту позицию нашли другого футболиста, который, на наш взгляд, сейчас выглядит предпочтительнее.

— Концевого?

— Да. А Саше тоже надо играть. Нельзя простаивать. Мы вошли в положение, отпустили его. Желаем Юшину удачи в новом клубе.

— Проходила информация, что «Урал» может подписать форварда тбилисского «Динамо» Камара. Что-то пошло не так?

— Мы просто решили, что не будем приобретать этого футболиста.

Илья Помазун. «Помазун в «Спартаке»? ЦСКА уже не может отозвать его зимой». Интервью президента «Урала»

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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