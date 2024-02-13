Президент «Урала» рассказал, почему Юшин ушел из команды

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что клуб находится в поиске нападающего.

— «Урал» пока не слишком активен на трансферном рынке.

— Мы, как и все, ищем нападающего. Одного приобрели. Если удастся подписать еще одного форварда, тогда, наверное, будем удовлетворены положением дел. Посмотрим. Если найдем футболиста, который сильнее наших, предпримем попытку. А брать только для количества — это не про «Урал». В принципе за последние полтора года мы подписали 10-12 новичков. Это уже целая команда.

— «Урал» подписал двух белорусов: Бочарова и Концевого. В нынешних условиях белорусский рынок — золотая жила для РПЛ или в данном случае в первую очередь нужно учитывать фигуру главного тренера вашей команды?

— Конечно, Виктор Михайлович знает возможности этих ребят. Но при принятии решения мы взвешивали все факторы. Пока оба игрока производят очень приятное впечатление на сборах.

— В то же время команду покинул Юшин. В прошлом сезоне он сверкнул, даже получил вызов в сборную России. А в этом не забил ни одного мяча в РПЛ. В чем причина?

— Так получилось. В футболе бывают как взлеты, так и падения. Саша — очень хороший человек. Видимо, сейчас ему нужно было уже сменить обстановку, чтобы немного встряхнуться. Мы ему благодарны за то время, что он провел у нас.

— В итоге Юшин ушел в «Родину» в статусе свободного агента. Не обидно, что ничего не заработали на его трансфере?

— Ну а что поделать? У него оставалось полгода контракта. Мы пошли ему навстречу. Зачем нам держать его в команде, если мы на эту позицию нашли другого футболиста, который, на наш взгляд, сейчас выглядит предпочтительнее.

— Концевого?

— Да. А Саше тоже надо играть. Нельзя простаивать. Мы вошли в положение, отпустили его. Желаем Юшину удачи в новом клубе.

— Проходила информация, что «Урал» может подписать форварда тбилисского «Динамо» Камара. Что-то пошло не так?

— Мы просто решили, что не будем приобретать этого футболиста.