Президент «Урала» рассказал, почему Юшин ушел из команды
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что клуб находится в поиске нападающего.
— «Урал» пока не слишком активен на трансферном рынке.
— Мы, как и все, ищем нападающего. Одного приобрели. Если удастся подписать еще одного форварда, тогда, наверное, будем удовлетворены положением дел. Посмотрим. Если найдем футболиста, который сильнее наших, предпримем попытку. А брать только для количества — это не про «Урал». В принципе за последние полтора года мы подписали 10-12 новичков. Это уже целая команда.
— «Урал» подписал двух белорусов: Бочарова и Концевого. В нынешних условиях белорусский рынок — золотая жила для РПЛ или в данном случае в первую очередь нужно учитывать фигуру главного тренера вашей команды?
— Конечно, Виктор Михайлович знает возможности этих ребят. Но при принятии решения мы взвешивали все факторы. Пока оба игрока производят очень приятное впечатление на сборах.
— В то же время команду покинул Юшин. В прошлом сезоне он сверкнул, даже получил вызов в сборную России. А в этом не забил ни одного мяча в РПЛ. В чем причина?
— Так получилось. В футболе бывают как взлеты, так и падения. Саша — очень хороший человек. Видимо, сейчас ему нужно было уже сменить обстановку, чтобы немного встряхнуться. Мы ему благодарны за то время, что он провел у нас.
— В итоге Юшин ушел в «Родину» в статусе свободного агента. Не обидно, что ничего не заработали на его трансфере?
— Ну а что поделать? У него оставалось полгода контракта. Мы пошли ему навстречу. Зачем нам держать его в команде, если мы на эту позицию нашли другого футболиста, который, на наш взгляд, сейчас выглядит предпочтительнее.
— Концевого?
— Да. А Саше тоже надо играть. Нельзя простаивать. Мы вошли в положение, отпустили его. Желаем Юшину удачи в новом клубе.
— Проходила информация, что «Урал» может подписать форварда тбилисского «Динамо» Камара. Что-то пошло не так?
— Мы просто решили, что не будем приобретать этого футболиста.
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|9
|3
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|27-24
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|8
|5
|5
|36-27
|29
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|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
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|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
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14
|Оренбург
|18
|3
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|9
|19-28
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
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|2.03
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|2.03
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|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
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|3.03
|16:30
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|3.03
|19:00
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Балтика – Сочи
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Матео Кассьерра
Зенит
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
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Джон Кордоба
Краснодар
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Спартак
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Локомотив
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Спартак
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|1
|3
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