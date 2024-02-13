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Сегодня, 08:00

Президент «Урала» объяснил, почему Помазун не перейдет в «Спартак» зимой

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о будущем голкипера команды Ильи Помазуна.

— Почти каждый день появляются новости о том, что вратарь Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, может покинуть «Урал» и перейти в «Спартак».

— Сейчас я уже спокойно на них реагирую, привык. Эти сообщения меня не нервируют.

— Так он может уйти от вас уже зимой или нет?

— У нас в арендном соглашении с ЦСКА прописано, что армейцы могут его отозвать в том случае, если предупредят нас за 15 дней до закрытия трансферного окна (разговор состоялся 11 февраля, трансферное окно в России закрывается 22 февраля. — Прим. «СЭ»). Поэтому, думаю, Илья отыграет в «Урале» до конца сезона. А дальше уже видно будет. Как решит ЦСКА, будет ли какое-то предложение по нему? Посмотрим.

— А он в беседе с вами не говорил, что хотел бы попробовать свои силы в другой команде?

— Да мы часто с ним общаемся. Не секрет, что у Ильи есть большое желание поиграть за границей. Но сейчас, мне кажется, это сделать нереально.

— Почему?

— Все-таки мало кто в Европе может видеть, как он выступает за «Урал». Если же его позовет большой российский клуб, если, допустим, ЦСКА со «Спартаком» договорятся, считаю, Помазун везде себя сможет достойно проявить. Просто мы все прекрасно понимаем, что Игорь Акинфеев остается номером один в России. И при нем Илье сложно рассчитывать на место в воротах армейцев, тяжело конкурировать. А сидеть на лавке и не играть для него смерти подобно. Повторюсь, то время, которое Илья провел у нас, однозначно пойдет ему в копилку.

Илья Помазун. «Помазун в «Спартаке»? ЦСКА уже не может отозвать его зимой». Интервью президента «Урала»

Арендное соглашение между ЦСКА и «Уралом» рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах за екатеринбуржцев, пропустил 32 мяча и 6 раз отыграл на ноль.

Илья Помазун
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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