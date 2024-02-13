Андрей Николаев: «Педро — дерзкий пацан. Таким наглым в РПЛ был только Акинфеев»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился впечатлениями от новичка команды Педро.

«Из новичков «Зенита» очень нравится Педро — дерзкий пацан! Все у него получается: обыгрывает, отдает, бежит. Я таких футболистов в российском чемпионате давно не помню, чтобы в таком возрасте был таким наглым. Наверное, только Акинфеев в свое время таким был. Я, честно говоря, думал, что Педро в РПЛ немного стушуется, хотя по факту чемпионат еще не начался. Артур тоже неплохой, как и все, в общем, кого приобрели в это межсезонье. И это с учетом того, что сейчас они под нагрузками», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» этой зимой из «Коринтианса». 18-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца 2028 года.