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Президент «Урала» рассказал об интересе к полузащитнику сборной Казахстана

17:48
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ситуации с трансфером казахстанского полузащитника Яна Вороговского.

«Если подпишем Вороговского, то будет нашим игроком. Сейчас говорить что-то не вижу смысла. Зачем? Что-то скажешь — он дороже в два раза будет. «Урал» интересуется многими игроками, но трансферы любят тишину. Пока мы ничего не объявляем и не говорим, кто у нас будет и как. Мы 14 числа уже будем на сборах. Приедет Вороговский — значит будет Вороговский. Это отдельная тема, тут можно много общаться», — сказал Иванов «СЭ».

24-летний казахстанский футболист является свободным агентом. В минувшем сезоне Вороговский провел 22 матча за бельгийский «Беерсхот» и забил один гол.На счету Вороговского 15 игр в составе сборной Казахстана. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 750 тысяч евро.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы