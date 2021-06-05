В «Урале» сообщили, что уже подписали трансферный контракт с «Динамо» по Калинину

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о будущем 25-летнего защитника Игоря Калинина, который выступал на правах аренды за екатеринбургский клуб.

«Мы выкупим Игоря Калинина. «Урал» уже подписали трансферный контракт с «Динамо», он наш футболист. У нас была опция выкупа, мы ей и воспользовались. Фактически игрок «Урала»? Можно сказать и так», — сказал Иванов «СЭ».

Президент «Урала» также рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Андрея Егорычева.

«У Егорычева не истекает контракт. Все нормально. Егорычев — это наш футболист, у него длинный контракт. Никуда он не уйдет, все будет хорошо», — добавил Иванов.

В минувшем сезоне Калинин провел 22 матча в Тинькофф Чемпионате России за «Урал», забил один мяч и сделал 2 результативные передачи.

(Артем Бухаев)