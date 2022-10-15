Иванов о победе над «Ростовом»: «Урал» играл очень хорошо, мне как руководителю матч очень понравился»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Я очень доволен, что мы победили. Считаю, что мы играли очень хорошо, мне как руководителю игра очень понравилось. Видно было, что ребята очень хотели взять три очка, хотели победить, старались, бились и за это им очень благодарен», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

«Ростов» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 25 очков. У «Урала» 14 очков — 11 место.