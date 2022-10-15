Пименов об уходе Плутника: «Немецкая история затянулась, но главное, что она закончилась»

Бывший полузащитник «Локомотива» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров клуба. Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Немецкая история затянулась. С увольнением затянули, но главное, что она закончилась. Изменения напрашивались. Пришел Нагорных. Но главное — это новый тренер. Клуб может возглавить Галактионов? Может и он, и Семин, и Клопп возглавить. Главное, чтобы был результат», —сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Константин Белов