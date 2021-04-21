Президент «Урала»: «Мало ли, что не хочет «Динамо». Мы будем выкупать Калинина»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о будущем защитника Игоря Калинина.
— Что будет с Калининым в конце сезона?
— У нас есть право выкупа. Будем выкупать Калинина.
— Появилась информация, что московское «Динамо» не хочет его отдавать.
— Мало ли, что «Динамо» не хочет. Зачем контракт тогда они подписывали? Все условия перехода у нас прописаны в трансферном контракте.
— То есть летом сядете за стол переговоров и будете решать?
— Да ничего мы не будем. Заплатим деньги, заберем, а с Калининым договоримся.
— Сам Игорь хочет остаться в «Урале»?
— Это у него спросите. Мы с ним, конечно, общаемся, но на эту тему пока не разговаривали. В конце сезона заплатим деньги, он перейдет к нам и будем уже договариваться. Появляется какая-то информация, что кто-то им интересуется — это слухи.
Ранее Eurostavka сообщила, что 25-летним защитником интересуется «Ростов». В феврале 2020 года Калинин перешел в «Урал» из московского «Динамо» на правах аренды. Соглашение с игроком действует до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне на счету Калинина 19 матчей в Тинькофф РПЛ и один гол.
(Артем Бухаев)
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