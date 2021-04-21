«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче молодежного первенства

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 22-го тура молодежного первенства — 1:0.

Автором единственного мяча стал Илья Грицак.

В параллельной встрече «Арсенал» победил «Уфу» — 3:2. В составе туляков отличились Александр Конев, Максим Кайнов и Артем Лейбин. У уфимцев забили Магомедэмин Рабаданов (с пенальти) и Евгений Егоров.

Молодежные команды

22-й тур

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Грицак, 63 (0:1).

Судья: Плиско (Ленинградская область).

21 апреля. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:2 (1:1)

Голы: Рабаданов, 17 — с пенальти (0:1). Конев, 27 (1:1). Кайнов, 55 (2:1). Егоров, 85 (2:2). Лейбин, 88 (3:2).

Судья: Черемных (Пермь).

21 апреля. Тула. Стадион «Академии Арсенал».