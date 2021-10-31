Президент «Урала» Иванов: «Прядкин многое сделал для нашего футбола, нельзя его опыт выкинуть на улицу»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о формате проведения чемпионата России.

«Возвращение на формат «весна-осень»? Ничего не изменится. Зачем это? Я спорил раньше с Ефремовым, что не надо переходить на нынешний формат. Но сейчас я понимаю, что разницы нет. Календарь же раздвинут все равно. Мне не нравится в Екатеринбурге в декабре играть, но когда еще играть? Где летом найти окно? Когда тогда футболистам отдыхать? Раньше так же по полгода играли.

Я считаю, что Прядкин многое сделал для нашего футбола. Он проработал 13 лет, всякое сделал полезное. Нельзя его опыт выкинуть на улицу", — сказал Иванов.

5 октября стало известно о том, что Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. Ашот Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.