Президент «Урала» Иванов: «Прядкин многое сделал для нашего футбола, нельзя его опыт выкинуть на улицу»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о формате проведения чемпионата России.
«Возвращение на формат «весна-осень»? Ничего не изменится. Зачем это? Я спорил раньше с Ефремовым, что не надо переходить на нынешний формат. Но сейчас я понимаю, что разницы нет. Календарь же раздвинут все равно. Мне не нравится в Екатеринбурге в декабре играть, но когда еще играть? Где летом найти окно? Когда тогда футболистам отдыхать? Раньше так же по полгода играли.
Я считаю, что Прядкин многое сделал для нашего футбола. Он проработал 13 лет, всякое сделал полезное. Нельзя его опыт выкинуть на улицу", — сказал Иванов.
5 октября стало известно о том, что Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. Ашот Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю