Президент «Урала» Иванов: «Я всегда был за лимит»
Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0) высказал свою позицию по поводу лимита на легионеров. По его словам, его не стоит убирать.
— Что касается лимита, у меня же есть мини-футбольная команда еще. Я всегда был за лимит, чтобы в сборной играли наши ребята. Если уберем сейчас лимит, тренерам и агентам проще будет привести легионеров. Они мне сами об этом говорили. Капелло говорил: «Почему я из 64 человек должен выбирать сборную?» Так и сейчас. В среднем сейчас играют 4-5 легионеров на поле. Пока нам не стоит это менять. Когда вырастут молодые ребята наша, тогда можно будет думать. Мы всегда торопимся. Вот, для нас сейчас нужно попасть в финальную часть ЧМ, не надо говорить, что мы там всех выиграем. Для нас сейчас попадание в финальную часть будет успехом.
— Команда обычно не продавала своих талантов, что сейчас случилось?
— Если будет предложение, то рассмотрим обязательно. А как иначе? Маленькие клубы так и выживают. Будет снова растить кого-то, если продадим. Все сейчас пишут про Калисниченко, а в клуб к нам никто не обращается. Мы всегда рады будем рассмотреть предложение, обращайтесь.
Напомним, в данный момент в Тинькофф РПЛ действует лимит по схеме «8 легионеров+17 россиян» в заявке, при этом на поле одновременно могут находиться все иностранные футболисты.
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