Президент «Урала» Иванов: «Сейчас судейство стало гораздо лучше»

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0) отметил, что остался доволен новым телевизионным контрактом. Кроме того, он подчеркнул, что не согласен с решением ЭСК по матчу 11-го тура с ЦСКА (0:1).

Напомним, «Урал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота соперника на 21-й минуте матча.

— Вас обрадовал новый ТВ-контракт?

— Конечно, обрадовал.

— Удовлетворены ответом СК по матчу ЦСКА — «Урал»?

— Нет, конечно. Я считаю, что там был пенальти. Он идет на мяч и играет рукой. Если бы руки не было, мы бы забили гол. Хотя иностранные специалисты говорят про естественное положение.

Хачатурянц? Я доволен его работой. Он пытается что-то сделать. Ну не сразу все измениться должно. И Москва не сразу построилась. Он здорово работал с судьями, надеюсь, что найдут достойную замену.

Сейчас судейство стало гораздо лучше, чем было раньше. Ошибки судей всегда были, есть и будут. Обкуренный голландец приехал, рассказал нам что-то непонятное и уехал. Ефремов задает вопрос этому голландцу: «А в мире вообще кто-то играет по вашей системе?», а тот кивает головой. Почему мы должны ставить на себе эксперименты? Я считаю, что все футбольные люди не признали предложенную реформу. Я не вижу в ней смысла.