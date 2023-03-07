Президент «Урала» Иванов прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» из «Лужников» на «Арену Химки»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что для клуба не имеет значения, на каком стадионе пройдет матч 19-го тура чемпионата России с «Торпедо».

«Будем играть в Химках. Для нас нет разницы, где пройдет матч. Мы все в одинаковых условиях. В «Лужниках» поле не готово. А в Химках мы на хорошем поле сыграем. Лучше на хорошем поле играть, чем на плохом», — приводит Vprognoze.ru слова Иванова.

Ранее инспекция РФС-РПЛ признала поле в Лужниках непригодным для проведения игры между «Торпедо» и «Уралом». В связи с этим матч может быть перенесен в Химки на резервную арену московского клуба.

Встреча между командами должна состояться 11 марта в 14.00 по московскому времени.