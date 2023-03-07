Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Президент «Урала» Иванов прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» из «Лужников» на «Арену Химки»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что для клуба не имеет значения, на каком стадионе пройдет матч 19-го тура чемпионата России с «Торпедо».

«Будем играть в Химках. Для нас нет разницы, где пройдет матч. Мы все в одинаковых условиях. В «Лужниках» поле не готово. А в Химках мы на хорошем поле сыграем. Лучше на хорошем поле играть, чем на плохом», — приводит Vprognoze.ru слова Иванова.

Ранее инспекция РФС-РПЛ признала поле в Лужниках непригодным для проведения игры между «Торпедо» и «Уралом». В связи с этим матч может быть перенесен в Химки на резервную арену московского клуба.

Встреча между командами должна состояться 11 марта в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10704404-prezident-urala-vyskazalsya-o-vozmozhnom-perenose-matcha-s-torpedo-iz-luzhnikov-na-arenu-himki.html
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Изменено место проведения матча «Торпедо» — «Урал»
Хиддинк: «Акинфеев мог бы сделать прекрасную карьеру в лучших европейских клубах»
«Торпедо» обратилось в РПЛ с просьбой о переносе матча с «Уралом» на «Арену Химки»
В «Химках» не будут препятствовать проведению матча «Торпедо» на «Арене Химки»
«Общался с Мешковым после «Спартака» — он очень переживает!» Интервью босса российских судей
Евсеев — о словах Дзюбы: «А какие проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изменено место проведения матча «Торпедо» — «Урал»

Булыкин — о вызове Тикнизяна в сборную Армении: «Это его выбор. Думаю, Россия от этого не много потеряла»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости