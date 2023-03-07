Изменено место проведения матча «Торпедо» — «Урал»

Пресс-служба «Урала» сообщила об изменении места проведения матча 19-го тура РПЛ с «Торпедо».

Ранее игра должна была состояться в «Лужниках», новым местом стала «Арена Химки».

«С автозаводцами играем не в Лужниках, а в Химках. С просьбой о переносе места встречи 19-го тура РПЛ на резервное поле выступили автозаводцы «в связи с неудовлетворительным качеством газона в Лужниках», — говорится в сообщении.