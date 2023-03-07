Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Булыкин — о вызове Тикнизяна в сборную Армении: «Это его выбор. Думаю, Россия от этого не много потеряла»

Булыкин отреагировал на вызов Тикнизяна в сборную Армении
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на вызов защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Это его выбор. Он ищет лучшие для себя варианты. Поэтому если он выбрал, значит посчитал этот вариант лучшим. Думаю, Россия от этого не много потеряла. Каждый может выбирать. Никто не может запретить играть за какую-то сборную, потому что у него есть паспорт и одной, и другой страны», — сказал Булыкин «СЭ».

Ранее игрок выступал за юношескую и молодежную сборные России. В этом сезоне РПЛ 23-летний футболист провел в РПЛ 18 матчей, отметившись 1 голом и 2 голевыми передачами.

Игра Армении с Турцией состоится 25 марта.

Дмитрий Булыкин
Наяир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Чемпионка мира Махно высказалась об отстранении россиян от международных стартов
Евсеев объяснил, почему в российском футболе не должно быть проблем с мотивацией даже при отсутствии еврокубков
Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Винер на два года. Это месть за оценку результатов Токио-2020?
Журова — об отстранении Винер: «Это попытка очередной раз подогреть негативную повестку»
Хоркина: «Художественная гимнастика популярна в мире благодаря знаниям и умениям Винер»
В ФСГР назвали несправедливым решение отстранить Ирину Винер на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» из «Лужников» на «Арену Химки»

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с 64-летием
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости