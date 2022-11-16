Президент «Урала» Иванов: «Думаю, этот сезон Гончаренко отработает у нас»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» выразил надежду, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не покинет команду в этом сезоне.
— Нет опасений, что рано или поздно Гончаренко уведут у вас более статусные клубы?
— Уведу, не уведут... Это такой вопрос. Но, думаю, этот сезон он отработает в «Урале». Да и в следующем, надеюсь, Гончаренко тоже будет с нами. Всегда говорю, что тренеру нужно давать время. Я за то, чтобы Виктор Михайлович был у нас как можно дольше. Но это футбол. Никто ни от чего не застрахован. Вдруг его завтра позовут в «Реал» или в «Зенит»? Я же не смогу его не отпустить. Поживем — увидим. Ну, предложат ему условия, которые в разы лучше, чем у нас, и что тогда? Хотя и у нас неплохие условия. В общем, сейчас нет смысла фантазировать. Идет как идет.
— Сколько очков недобрали в первой части сезона?
— Да сколько взяли, столько и взяли. Живем сегодняшним днем. В целом довольны, что в нашем активе 21 балл, мы на 10-м месте. Двигаемся дальше.
— Тогда какую цель поставите перед командой на вторую часть сезона?
— Да она у нас всегда одна. Показывать хороший футбол и находиться как можно выше в таблице. Мы же видим, что сейчас болельщик поверил в команду. Даже в холодном ноябре мы собираем неплохую аудиторию. Если бы не Fan ID, ситуация была бы лучше. Нам надо влюблять в себя публику. Своей страстью, своей самоотдачей, драйвом, азартом!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2