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Сегодня, 13:15

Президент «Урала» Иванов: «Думаю, этот сезон Гончаренко отработает у нас»

Президент «Урала» Иванов считает, что Гончаренко отработает в клубе до конца сезона
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» выразил надежду, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не покинет команду в этом сезоне.

— Нет опасений, что рано или поздно Гончаренко уведут у вас более статусные клубы?

— Уведу, не уведут... Это такой вопрос. Но, думаю, этот сезон он отработает в «Урале». Да и в следующем, надеюсь, Гончаренко тоже будет с нами. Всегда говорю, что тренеру нужно давать время. Я за то, чтобы Виктор Михайлович был у нас как можно дольше. Но это футбол. Никто ни от чего не застрахован. Вдруг его завтра позовут в «Реал» или в «Зенит»? Я же не смогу его не отпустить. Поживем — увидим. Ну, предложат ему условия, которые в разы лучше, чем у нас, и что тогда? Хотя и у нас неплохие условия. В общем, сейчас нет смысла фантазировать. Идет как идет.

— Сколько очков недобрали в первой части сезона?

— Да сколько взяли, столько и взяли. Живем сегодняшним днем. В целом довольны, что в нашем активе 21 балл, мы на 10-м месте. Двигаемся дальше.

— Тогда какую цель поставите перед командой на вторую часть сезона?

— Да она у нас всегда одна. Показывать хороший футбол и находиться как можно выше в таблице. Мы же видим, что сейчас болельщик поверил в команду. Даже в холодном ноябре мы собираем неплохую аудиторию. Если бы не Fan ID, ситуация была бы лучше. Нам надо влюблять в себя публику. Своей страстью, своей самоотдачей, драйвом, азартом!

Полностью интервью с Григорием Ивановым читайте здесь

РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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