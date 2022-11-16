Президент «Урала» Иванов: «Думаю, этот сезон Гончаренко отработает у нас»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» выразил надежду, что главный тренер команды Виктор Гончаренко не покинет команду в этом сезоне.

— Нет опасений, что рано или поздно Гончаренко уведут у вас более статусные клубы?

— Уведу, не уведут... Это такой вопрос. Но, думаю, этот сезон он отработает в «Урале». Да и в следующем, надеюсь, Гончаренко тоже будет с нами. Всегда говорю, что тренеру нужно давать время. Я за то, чтобы Виктор Михайлович был у нас как можно дольше. Но это футбол. Никто ни от чего не застрахован. Вдруг его завтра позовут в «Реал» или в «Зенит»? Я же не смогу его не отпустить. Поживем — увидим. Ну, предложат ему условия, которые в разы лучше, чем у нас, и что тогда? Хотя и у нас неплохие условия. В общем, сейчас нет смысла фантазировать. Идет как идет.

— Сколько очков недобрали в первой части сезона?

— Да сколько взяли, столько и взяли. Живем сегодняшним днем. В целом довольны, что в нашем активе 21 балл, мы на 10-м месте. Двигаемся дальше.

— Тогда какую цель поставите перед командой на вторую часть сезона?

— Да она у нас всегда одна. Показывать хороший футбол и находиться как можно выше в таблице. Мы же видим, что сейчас болельщик поверил в команду. Даже в холодном ноябре мы собираем неплохую аудиторию. Если бы не Fan ID, ситуация была бы лучше. Нам надо влюблять в себя публику. Своей страстью, своей самоотдачей, драйвом, азартом!

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