Президент «Урала» Иванов: «На первой же тренировке при Гончаренко понял: «Выберемся!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» признался: понял, что главный тренер Виктор Гончаренко вытащит команду со дна турнирной таблицы, после первой же тренировки белорусского специалиста.

— С Гончаренко вы угадали на 101 процент?

— А то! Я всегда хотел видеть у руля нашей команды этого специалиста. Вне всякого сомнения, это топовый тренер. Чего только стоят его победы с ЦСКА над «Реалом» и с БАТЭ над «Баварией»! У нас всегда с ним были хорошие отношения. Здорово, что мы вновь сотрудничаем. После первой же его тренировки в «Урале» понял: мы выберемся из ямы!

— Почему же сделали такой вывод?

— Слышал, что он сказал тогда игрокам: «Ребята, будем очень много работать. Другого не дано. И на теории, и на поле». Знаете, он сразу как-то зарядил парней своей идеей, изменил в тренировочном процессе буквально все. Игроки его сразу услышали.

— Однако первые три матча при Гончаренко — три поражения. О чем тогда подумали?

— Да никакой паники не было! Я же вам сказал: Виктор Михайлович сразу вселил во всех нас уверенность — выкарабкаемся! Да и, например, в матче с «Ахматом» (1:2) могли рассчитывать на большее. Пропустили от Бериши на последней минуте. Считаю, не заслужили поражения.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года.

Полностью интервью с Григорием Ивановым читайте здесь