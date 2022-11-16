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Сегодня, 13:00

Президент «Урала» Иванов: «На первой же тренировке при Гончаренко понял: «Выберемся!»

Президент «Урала» Иванов рассказал о первом впечатлении от Гончаренко
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» признался: понял, что главный тренер Виктор Гончаренко вытащит команду со дна турнирной таблицы, после первой же тренировки белорусского специалиста.

— С Гончаренко вы угадали на 101 процент?

— А то! Я всегда хотел видеть у руля нашей команды этого специалиста. Вне всякого сомнения, это топовый тренер. Чего только стоят его победы с ЦСКА над «Реалом» и с БАТЭ над «Баварией»! У нас всегда с ним были хорошие отношения. Здорово, что мы вновь сотрудничаем. После первой же его тренировки в «Урале» понял: мы выберемся из ямы!

— Почему же сделали такой вывод?

— Слышал, что он сказал тогда игрокам: «Ребята, будем очень много работать. Другого не дано. И на теории, и на поле». Знаете, он сразу как-то зарядил парней своей идеей, изменил в тренировочном процессе буквально все. Игроки его сразу услышали.

— Однако первые три матча при Гончаренко — три поражения. О чем тогда подумали?

— Да никакой паники не было! Я же вам сказал: Виктор Михайлович сразу вселил во всех нас уверенность — выкарабкаемся! Да и, например, в матче с «Ахматом» (1:2) могли рассчитывать на большее. Пропустили от Бериши на последней минуте. Считаю, не заслужили поражения.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года.

Полностью интервью с Григорием Ивановым читайте здесь

РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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