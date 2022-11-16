В «Урале» отреагировали на идею провести «Матч звезд» Кубка России: «Надо было планировать заранее»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что в клуб не приходило письмо о возможном проведении матча звезд Кубка России.

«Нам такое письмо не приходило. Было бы интересно? Это же заранее надо делать. Сегодня же 16 ноября. Люди знают, что мы 26 ноября их распускаем после игры. Многие купили себе какие-то туры. Как мне их потом вызывать на одну игру? Я не знаю. Надо посмотреть, что РФС предлагает. Наверное, все это надо было планировать заранее», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов РПЛ и ФНЛ получили письма РФС со списком игроков и просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России в начале декабря.