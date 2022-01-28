Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги товарищеского матча против «Слована» на сборе в Дубае. Встреча завершилась со счетом 2:2, хотя после первого тайма красно-белые выигрывали — 2:0.

«Сейчас моя цель — смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я благодарю игроков. Сегодня бы первый матч после очень большой нагрузки, поэтому определенная усталость у игроков была. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать.

Сейчас мы пробуем поставить нашу игру, но мы еще должны научиться работать как команда. Моя цель — сделать команду. Крайние защитники стараются применить то, что я им говорю. Нам всегда нужно учиться, прежде всего головой. Необходимо делать то, что говорит тренер. Могу сказать, что они хорошо отыграли. «Слован» провел больше матчей, но это хороший первый матч», — сказал итальянский тренер журналистам после игры.