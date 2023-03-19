Президент «Урала» Иванов: «Многие хотят спихнуть свои неудачи на арбитров»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился с «СЭ» мнением о судействе в РПЛ.

«Еще не было ни одного тура, после которого бы не критиковали арбитров. В некоторых случаях сами судьи дают повод. Но многие хотят спихнуть свои неудачи на арбитров. Во время игры возмущаешься, а потом сядешь, отойдешь немного, посмотришь игру еще раз — и все. У нас есть арбитры, которые судят хорошо. Арбитрам тяжело», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» занимает 10-е место в РПЛ с 25 очками.