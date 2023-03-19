Воробьев про Кассьерру: «В «Сочи» играли именно на него, он был там ключевым»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев поделился мнением об игре форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

«В «Сочи» все-таки играли именно на него, Кассьерра был там ключевым футболистом. В «Зените» собраны игроки посильнее, и там игра вокруг Матео уже не строится», — приводит слова Воробьева Sport24.

В текущем сезоне 25-летний Кассьерра провел за «Зенит» 24 матча, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.