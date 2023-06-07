Алаев о матче в манеже в Красноярске: «Есть вопросы, согласен»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал матч в манеже в Красноярске между «Енисеем» и «Факелом» в первой стыковой игре за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23.

Воронежцы победили со счетом 1:0.

«Регламент есть регламент. Но мне бы хотелось, чтобы стыковые матчи заслуживали другого внимания. Нам надо подумать над этим. Матч в манеже? Есть вопросы, согласен.

«Алания»? Есть нормы регламента, в которых все четко написано. Если нужно что-то изменить — с этим можно выйти», — сказал Алаев журналистам.

Ответный матч пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.