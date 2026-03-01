Гол Самородова принес «Ахмату» победу над ЦСКА

«Ахмат» на своем поле победил ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Максим Самородов, который отличился на 4-й минуте. Еще два мяча грозненцев не были засчитаны из-за офсайдов.

В концовке первого тайма главный арбитр Сергей Карасев после вмешательства ВАР не стал назначать пенальти в ворота хозяев за попадание мяча в руку полузащитника Сергея Пряхина.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» одержал третью победу подряд в чемпионате и с 25 очками поднялся на седьмую строчку, обойдя московское «Динамо» (24 очка) и «Рубин» (23).

В следующем туре армейцы 8 марта примут «Динамо» из Москвы, а грозненцы 9 марта на выезде сыграют с «Локомотивом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)

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