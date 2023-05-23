Президент «Ростова» Арутюнянц объяснил прогресс игроков при Карпине

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, почему игроки прогрессируют под руководством главного тренера команды Валерия Карпина.

«Как у Карпина получается вытягивать максимум из игроков? Сильный тренерский штаб и личные качества Карпина», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Спартака», занимающего третью строчку, на 3 очка.