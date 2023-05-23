Абаскаль хочет приобрести двух игроков атаки, спортивный директор «Спартака» — опорного полузащитника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Пол Эшуорт разошлись во взглядах на усиление команды в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, испанский тренер хочет видеть в команде центрального атакующего полущащитника и левоногого форварда. В свою очередь Эшуорт хочет усилить опорную зону. Сообщалось, что «красно-белые» готовы потратить 15-20 млн евро на одного известного игрока в возрасте 24-27 лет.

На данный момент «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице, уступая идущему на второй строчке ЦСКА одно очко.