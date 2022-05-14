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Сегодня, 14:10

Президент РФС Дюков рассказал о внедрении Fan ID в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Fan ID.
Фото Global Look Press

Президент РФС Александр Дюков рассказал, в каком статусе находится вопрос о внедрении Fan ID.

«У меня нет для вас новой информации. Как вы знаете, работу над этим проектом ведет правительство, а именно министерство цифровых технологий и министерство спорта. Что касается РФС и РПЛ, то мы дали свои предложения, которые направлены на то, чтобы сделать получение Fan ID удобным и прозрачным. Ряд наших предложений уже принят, по другим мы ждем комментария», — сказал Дюков.

Закон о Fan ID был принят 30 декабря 2021 года. Согласно нему, чтобы попасть на спортивные мероприятия после 1 июня 2022 года, болельщикам нужно будет получить паспорт болельщика на «Госуслугах». По заявлениям депутатов Государственной Думы, закон обеспечит безопасность на трибунах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Александр Дюков
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

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