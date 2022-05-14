Президент РФС Дюков рассказал о внедрении Fan ID в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, в каком статусе находится вопрос о внедрении Fan ID.

«У меня нет для вас новой информации. Как вы знаете, работу над этим проектом ведет правительство, а именно министерство цифровых технологий и министерство спорта. Что касается РФС и РПЛ, то мы дали свои предложения, которые направлены на то, чтобы сделать получение Fan ID удобным и прозрачным. Ряд наших предложений уже принят, по другим мы ждем комментария», — сказал Дюков.

Закон о Fan ID был принят 30 декабря 2021 года. Согласно нему, чтобы попасть на спортивные мероприятия после 1 июня 2022 года, болельщикам нужно будет получить паспорт болельщика на «Госуслугах». По заявлениям депутатов Государственной Думы, закон обеспечит безопасность на трибунах.